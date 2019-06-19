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Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Toplantısı Ankara’da yapıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İstediğimiz tek şey var; Rum tarafı, Yunanistan, AB, herkesin kabul ettiği Kıbrıs Türkleri’nin haklarının garanti altına alınması.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:45
Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Toplantısı Ankara’da yapıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İstediğimiz tek şey var; Rum tarafı, Yunanistan, AB, herkesin kabul ettiği Kıbrıs Türkleri’nin haklarının garanti altına alınması. Çok mu şey istiyoruz?" dedi.


Akdeniz Parlamenterler Asamblesinin (AKDENİZ-PA) nüfus hareketleri ile güvenlik konusundaki toplantısı, TBMM Tören Salonu’nda gerçekleşti. Toplantının açılışına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Başkanı Alia Hatoug Bouran, milletvekilleri katıldı. Toplantıda konuşan TBMM Başkanı Şentop,“Nüfus hareketlerinin güvenlik üzerinde, güvenliğin nüfus hareketlerinin üzerinde etkisi var. Nüfus hareketlerinin kendisinin belli bir ülkede tahmin edilenden normal nüfus artışından fazla nüfus yoğunluğunun ortaya çıkmasının güvenlik ve asayiş ile ilgili problem oluşturduğunu ifade etmek gerekir. Nüfus hareketliliği terörist unsurları da içinde barındırıyor. Güvenlik sadece can güvenliği, toplumsal olarak asayiş değil de genel olarak toplum sağlığını dikkate alarak kişilerin hayat standartlarını asgari düzeyde sürdürmelerini sağlayan güvenliği, sosyal güvenlik boyutunu da içine alacak şekilde ele aldığımızda birçok komplikasyon ortaya çıkıyor” dedi.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, Akdeniz bölgesinin istikrarını olumsuz etkileyen konulara değinerek, “Suriye’deki mevcut durum Akdeniz bölgesinde bizi ciddi sınamalarla karşı karşıya bırakıyor. İdlib başta olmak üzere ateşkesin devamı için çaba sarf ediyoruz. Yeni Anayasa kurulması dahil çok yaklaştığımızı görüyorum, yakında bunun ilanını yapabiliriz. Bugün Libya’daki çatışmalar beraberinde ciddi sorunlar getiriyor. Libya’da yapılması gereken, herkesi birleştiren siyasi çözüm, gücün herkes tarafından paylaşıldığı bir yönetimin iş başına gelmesidir ama bir taraf tüm gücü kendisine istiyor. Biz BM’nin bu yöndeki çabalarını destekliyoruz. İsrail-Filistin meselesi. Sorunun çözümü esasen son derece basit, parametreler ve BM kararı ortada. Tek çözüm var, o da iki devletli çözüm. Başka hiçbir çözüm ya da dayatma Orta Doğu’ya barış ve huzur getirmez” şeklinde konuştu.


Kıbrıs konusunda ise Çavuşoğlu şunları kaydetti:


“İki tarafın siyasi eşitliğine dayanmayan çözüm kalıcı olmaz. Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına alan çözüm için çaba sarf ediyoruz. Neyi müzakere edeceğimizi Rum kesimi ve KKTC ile Yunanistan ve İngiltere ile gayriresmi görüşüyoruz. Akdeniz, Kıbrıs etrafında doğal kaynakların paylaşılması konusu en önemli konulardan bir tanesidir. Kıbrıs etrafında ve Akdeniz’deki doğal kaynakları birbirimizi ayrıştırıcı unsurlar olarak görmek istemiyoruz. İstediğimiz tek şey var; Rum tarafı, Yunanistan, AB herkesin kabul ettiği Kıbrıs Türkleri’nin haklarının garanti altına alınması. Çok mu şey istiyoruz? Paylaşmayı öğreneceğiz. O zaman siyasi çözüm de gelir, zenginliklerin paylaşılması konusunda sorun yaşanmaz. Örgütler arasında ayrım yaparsak terörle mücadele edemeyiz. İdeolojisine, amacına bakarak mücadele verdiğimiz zaman terörle mücadele edemeyiz.”


Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Başkanı Bouran, göçmenler konusunda ülkelerin sorunlarının ortak olduğunu söyleyerek, göçmenlerin neden hareket ettiklerini konuşacaklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:45
  1. doğa

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