Akdeniz Oyunları için inşa edilen tesisler, 300 bin sporcuyu ağırladı

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Mersin'de 2013 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilen modern tesisler, 87 uluslararası, 2 bin 779 da ulusal müsabakaya ev sahipliği yapıp, 300 bin sporcuyu ağırladı.

Türkiye ve Mersin'in tanıtımında büyük rol oynayan Akdeniz Oyunları için kente kazandırılan 11 tesis, spor turizmine de önemli katkı sundu.

Mersin Stadyumu, Olimpik Yüzme Yavuzu, Olimpik Cimnastik Salonu, Bocce Spor Tesisi, Erdemli Atış Poligonu, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nin de aralarında olduğu tesisler, önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmanın yanı sıra genç sporcuların yetiştirilmesini de sağladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesislerin kentin çehresini değiştirdiğini, çocukların spora kazandırılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası, Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası, Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Atletizm Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve Atletizm Avrupa 10 Bin Metre Kupası gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıldığını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Tesislerde 2013 yılından bu yana 87 uluslararası, 2 bin 779 ulusal organizasyon düzenlendi, 300 bin sporcu ağırlandı. Bu, Türkiye'de her ile nasip olmayacak bir faaliyet programı. Tesislerimiz, bölgesel olarak da kullanıldı. Her zaman halkımızın, sporcularımızın hizmetine açıldı. Tesislerimizde faal sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz ama önceliğimiz çocukları sporla buluşturmak. Tesislerimizi bu anlamda da kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz."

Demir, kentin organizasyonlardaki başarısının yeni etkinlikleri beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, "Olimpiyat ve uluslararası şampiyonaların komitelerinde Mersin gibi Akdeniz Oyunları'nın düzenlendiği kentler hep hafızada kalıyor. Mersin, Akdeniz Oyunları ve sonrasındaki faaliyetleriyle komitelerde derin iz bıraktı. Bu, kent için çok önemli bir kazanım." ifadesini kullandı.





- Olimpik Yüzme Havuzunun 10 bin kayıtlı üyesi var





Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün projeleriyle tesisleri her zaman faal olarak kullandıklarını dile getiren Demir, her tesisin hitap ettiği branşa yönelik kursların 12 ay boyunca sürdürüldüğünü anlattı.

Yüzme eğitimlerinin verildiği olimpik yüzme havuzun 10 bin kayıtlı üyesinin olduğunu aktaran Demir, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokolle hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında bugüne kadar 11 bin 100 kişiye yüzme eğitimi verdik. Mersin'de, ulaşabildiğimiz kadar kişiye ulaşarak eğitim verme gayretindeyiz." diye konuştu.

Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirilmesi" projesiyle de 2017 ve 2018 yıllarında 24 bin 584, 2018 ve 2019 yıllarında da 30 bin 440 öğrenciye ulaştıklarını sözlerine ekledi.