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Akdeniz meyve sineği uyarısı

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, meyve üreticisinin korkulu rüyası olan ve geçtiğimiz yıl Çukurova Bölgesi’nde popülasyonu arttığı gözlenen Akdeniz meyve sineğine karşı entegre mücadele yapılması gerektiğini söyledi.

13 Ağustos 2019 Salı 09:22
Akdeniz meyve sineği uyarısı

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, meyve üreticisinin korkulu rüyası olan ve geçtiğimiz yıl Çukurova Bölgesi’nde popülasyonu arttığı gözlenen Akdeniz meyve sineğine karşı entegre mücadele yapılması gerektiğini söyledi.


Girmen, yaptığı açıklamada, ihracatta sıfır tolerans gösterilen ve büyük problem olarak görülen Akdeniz meyve sineğinin ovadaki tuzaklarda görülmeye başlandığını belirterek, bu konuda geçen yılki gibi toplu mücadele için geç kalınmadan harekete geçilmesini istedi. Girmen, "Akdeniz meyve sineğinin popülasyonunu artıran etkenleri ortadan kaldırarak mücadeleye başlanmasını müteakip tuzak ve kimyasal mücadelede geç kalınmaması gerekiyor. Zamanında gerekli müdahaleyi yapamazsak büyük sorunlarla karşılaşılabilir" dedi.


Akdeniz meyve sineğinin yurt dışında karantina uygulanan zararlı olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Girmen şunları kaydetti:


"Geçen yıl, tüm Çukurova’da Akdeniz meyve sineği ile toplu mücadele yaptık. Bu konuda valiliğimiz, belediyelerimiz hepsi destek verdi. Çünkü bu zararlı sektörün tüm ilgili kurum ve kuruluşları ile çiftçilerimizle ortak hareket ederek mücadele edilebilecek bir zararlı. Akdeniz meyve sineğinin toleransı ihracatta sıfırdır. Bu sinek, yurt dışında karantina uygulanan bir zararlıdır. Örneğin ihraç ettiğimiz bir tırın içindeki tonlarca üründen birinde bile Akdeniz meyve sineği tarafından zarar verilmemiş olması gerekiyor. Bu nedenle bu zararlıyla toplu mücadele çok önemli."

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 09:22
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