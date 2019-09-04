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Akdeniz Mahalle Evlerindeki kursiyer bin kadın, ürünlerini sergiledi

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı mahalle evlerinde aldıkları mesleki kurs ve eğitimlerini tamamlayan yaklaşık bin kadın, el emeği, göz nuru el sanatlarını eserlerini beğeniye sundu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:22
Akdeniz Mahalle Evlerindeki kursiyer bin kadın, ürünlerini sergiledi

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı mahalle evlerinde aldıkları mesleki kurs ve eğitimlerini tamamlayan yaklaşık bin kadın, el emeği, göz nuru el sanatlarını eserlerini beğeniye sundu. Çamlıbel’de alışveriş merkezinde açılan sergi 3 gün sürecek.


Akdeniz Belediyesi, Akdeniz Halk Eğitim Merkezi, Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi ve Akdeniz Kent Konseyi işbirliğinde, ‘Üreten Kadın, Güçlü Akdeniz” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, belediyeye bağlı mahalle evlerinde verilen meslek kurslarını tamamlayan yaklaşık bin kadının ortaya çıkardığı birbirinden güzel el emeği, göz nuru el sanatları beğeniye sunuldu. Çamlıbel Marinavista AVM’de açılan ve yoğun ilgi gören sergiye, Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim ile çok sayıda davetli katıldı.



“Kadınlarımızın eserleri Mersin’in önemli noktalarında sergilenecek ve satış da olacak”


Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, serginin açılışında yaptığı konuşmada, belediyeye bağlı mahalle evlerinde kurs ve eğitim gören kadınların güzel, farklı ve etkileyici ürünler ürettiklerinin altını çizdi. Kadınları önemsediklerini ve hayatın içine katan hizmet ve projelere ağırlık verdiklerini vurgulayan Gültak, kooperatifçiliğin önemine değindi. Başkan Gültak, “Kadınların en büyük sıkıntısı, ürünlerini pazarlayamamak ve muhatap bulamamaktı. Belediye olarak biz muhatap olduk. Talimat verdim; kadınlarımızın yaptığı eserler Mersin’in önemli noktalarında sergilenecek ve satış da olacak” dedi.



“İŞKUR üzerinden günlük ücret alacaklar”


Kadınların ürettiği eserlerin hayret ve hayranlık uyandırdığına da dikkat çeken Gültak, “İçimizde çok ciddi dehalar var aslında. Tüm bu yeteneklerin ortaya çıkması, kamuoyuna ve ülkemize tanıtılması gerekiyor. Bu eserlerin sergilenmesi, katma değere dönüşüp, o paraların evlere girmesi gerekiyor. Mahalle evlerimizde kurs alan kadınlara müjdeyi verdim. İŞKUR üzerinden günlük ücret alacaklar. Ekim ayında başlıyoruz, ay sonunda toplam 600 lira kadar bir ücret kazanacaklar. Üreten, evine katma değer katan kadın, her zaman için ailede ön planda olur. Çünkü sağlıklı kadın; sağlıklı aile, sağlıklı toplum, sağlıklı millet ve devlet demektir” ifadelerini kullandı.



“Gücümüzü birleştirirsek Akdeniz dönüşür”


Akdeniz Kaymakamı Pamuk ise kadınların hazırladığı serginin önemine değinerek, “Akdeniz’de bu birliğe ihtiyaç var. Belediyemizin ve kamu kurumlarının imkanları var. Bu güç bir araya gelirse, önümüzdeki süreçte Akdeniz’i dönüştüren projeler ortaya çıkabilir. Bu projenin odağında kadınların olması ayrıca önemli. Çünkü biz biliyoruz ki, sosyal ve kültürel kalkınmanın en önemli aktörü kadınlardır” diye konuştu.


Milletvekili Yılmaz ve Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Erim’in de birer konuşma yaptığı sergide, protokol üyelerine el emeği hediyeler ve plaket takdimin ardından serginin açılış kurdelesi kesilerek, kadınların el emeği, göz nuru eserlerinden oluşan sergi gezildi. Üç gün sürecek sergiyi gezenler, beğendikleri ürünleri satın da alabilecek.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:22
  1. sergi
  2. sanat
  3. kültür

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