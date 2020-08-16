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Aktüel

Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılmıştı! MSB'den TCG Kemal Reis paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz Kalkanı Harekatına katılan TCG Kemal Reis fırkateyninin deniz eğitimlerini müteakip Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat ettiğini belirten paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 12:47:00 -
Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılmıştı! MSB'den TCG Kemal Reis paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabından Akdeniz Kalkanı Harekatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakanlık, TCG Kemal Reis fırkateyninin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini tamamladıktan sonra Doğu Akdeniz'de araştırma yürütecek olan Barbaros Hayrettin Paşa gemisine refakat etmeye başladığını belirtti.

Yapılan paylaşımda, TCG Kemal Reis fırkateyninin, Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahil güvenlik gemilerinin katılımıyla gerçekleştirilen deniz eğitimlerine müteakip refakat ettiği aktarıldı.

MSB, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir."

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