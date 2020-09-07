  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Akdeniz Fırtınası başladı
Gündem

Akdeniz Fırtınası başladı

Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte her yıl düzenlediği ‘Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı 2020’ dün KKTC’de başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:30:00 -
Akdeniz Fırtınası başladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava, deniz ve kara güçleriyle katıldığı Akdeniz Fırtınası, Doğu Akdeniz’de 10 Eylül’e kadar sürecek. Tatbikatta hava hücum, muharebe arama kurtarma ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecek. Sosyal medya hesabından tatbikatı değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC’nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türkü’nü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz’in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bizler, barıştan, uzlaşmadan, dostluktan yanayız ama hakkımızı, hukukumuzu kimseye yedirtmeyiz. Tüm Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerine başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin yerli ve milli olarak geliştirdiği silah sistemleri ve mühimmatların kullanıldığı tatbikatla Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte gerçek Amerikan Rüyası...
Dünya

İşte gerçek Amerikan Rüyası...

Holywood filmleri ile tüm dünya gençlerinin beyinlerini yıkayan Amerika’nın gerçek yüzü bu belgeselle ortaya çıktı. Belgesel, Amerika gençli..
Yunan vekilden içimizdeki hazımsızları kızdıracak sözler
Dünya

Yunan vekilden içimizdeki hazımsızları kızdıracak sözler

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik hakkında açıklamalarda bulunan Yunan Milletvekili Liana Kanelli, Yunanistan'ın ölümcül hatalar ya..
Günlük koronavirüs tablosu yayınlandı! Bakan Koca ağır hasta sayısı en çok olan illeri açıkladı
Gündem

Günlük koronavirüs tablosu yayınlandı! Bakan Koca ağır hasta sayısı en çok olan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili verileri paylaştı. Bakan Koca, günlük hasta sayısı en çok artan ve ..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı