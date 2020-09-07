Akdeniz Fırtınası başladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava, deniz ve kara güçleriyle katıldığı Akdeniz Fırtınası, Doğu Akdeniz’de 10 Eylül’e kadar sürecek. Tatbikatta hava hücum, muharebe arama kurtarma ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecek. Sosyal medya hesabından tatbikatı değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC’nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türkü’nü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz’in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bizler, barıştan, uzlaşmadan, dostluktan yanayız ama hakkımızı, hukukumuzu kimseye yedirtmeyiz. Tüm Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerine başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin yerli ve milli olarak geliştirdiği silah sistemleri ve mühimmatların kullanıldığı tatbikatla Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor