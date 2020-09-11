  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda F-16'ların katılımıyla hava hücum görevi icra edildi
Aktüel

Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda F-16'ların katılımıyla hava hücum görevi icra edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:41:18 -
Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda F-16'ların katılımıyla hava hücum görevi icra edildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda, F-16 savaş uçaklarıyla hava hücum görevinin icra edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor
Siyaset

Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında İstanbul Sözleşme'sinin kadına şiddeti engellemediğini b..
Macron'a fena ayar! İbrahim Kalın efsane fotoğrafı paylaştı
Dünya

Macron'a fena ayar! İbrahim Kalın efsane fotoğrafı paylaştı

Haddini aşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Bizim sorunumuz Erdoğan'la" şeklindeki skandal sözlerine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı..
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması

Haddini aşan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi hedef alan Varvitsiotis..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı