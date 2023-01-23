Akdeniz Chemson’a sürdürülebilir üretimde örnek sertifika

Dünyanın bir numaralı PVC stabilizatör üreticisi Akdeniz Chemson, tüm PVC değer zinciri için uluslararası düzeyde uzun vadeli bir sürdürülebilirlik çerçevesi oluşturmayı hedefleyen VinylPlus’ın ‘tedarikçi sertifikası’nı aldı.

PVC stabilizatörü ürün grubunda küresel pazar lideri olan, OYAK Grup Şirketlerinden Akdeniz Chemson, vinilin sürdürülebilir üretimini ve kullanımını teşvik etmek amacıyla kurulan uluslararası vinil işleme endüstrisi girişimi VinylPlus’un tedarikçi sertifikasını almaya hak kazandı. Sertifika, tüketicilerin satın aldıkları vinil ürünlerinin çevresel etkileri ve üretim süreçlerine ilişkin bilgi edinmelerini sağlıyor.

Avrupa PVC endüstrisinin sürdürülebilir kalkınmaya destek amacıyla gönüllülük prensibiyle başlattığı taahhüt girişimi VinylPlus’ın üretici sertifikası, Akdeniz Chemson’ın sürdürülebilirlik ve yeşil üretim süreçlerine olan bağlılığının en yeni halkasını oluşturdu.

Vinilin sürdürülebilir üretimini ve kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan VinylPlus’ın üyeleri arasına giren Akdeniz Chemson, güncel gelişmelere paralel olarak, çalışanlarının, tedarikçilerinin ve taşeronlarının da çevre duyarlılığını benimsemeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

OYAK’ın Sürdürülebilirlik Politika ve Stratejisi ile uyumlu şekilde uluslararası gözetim standartları kapsamında performansını sürekli artıran Akdeniz Chemson, tüm faaliyetlerinde daha az kaynak tüketerek daha fazla değer yaratmayı amaçlıyor.

Emisyon ve atıklarını azaltmak, enerji kaynaklarını da daha verimli şekilde kullanmak için çalışmalar yürüten Akdeniz Chemson, bugün beş kıtada yaptığı satışlarla PVC stabilizatörleri alanında dünyanın en büyük şirketi konumunda.

Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Ortadoğu, ABD, Çin, Brezilya ve Avustralya’da faaliyetlerini sürdüren Akdeniz Chemson, son dönemde üretim kapasitesini artıracak yatırımlara imza attı. Firma, halen yaklaşık 110 ülkeye satış gerçekleştiriyor.