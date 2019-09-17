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Akdeniz bir kez daha göçmenlere mezar oldu

Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

17 Eylül 2019 Salı 16:32
Akdeniz bir kez daha göçmenlere mezar oldu

Tunus’ta göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Tunus Ulusal Muhafızları Birliği tarafından göçmenleri taşıyan bir teknenin ülkenin kıyılarında batması sonucu en az 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin de kaybolduğu duyuruldu. Ulusal Muhafız Birliği Sözcüsü Houssameddine Jbabli, yaptığı açıklamada batan tekneden 9 kişiyi kurtardıklarını, Tunus'un Akdeniz kıyısındaki Sfax şehri yakınlarında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"192 kişi gözaltına alındı"

Yetkili, Tunus Sahil Güvenlik devriyelerince son iki gün içinde Avrupa'ya göçmen taşıyan 10 teknenin durdurulduğunu, 192 kişinin gözaltına alındığını, 3 Iraklı dışında kalanların tamamının Tunuslu olduğunu belirtti. Pazar günü yapılan seçimler nedeniyle Tunus’ta 100 binden fazla güvenlik görevlisinin görev yerlerinin kaydırılması nedeniyle limanlarda güvenlik açığının oluştuğu, bu nedenle pek çok teknenin Avrupa’ya göçmen taşımak için yola çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Tunus, hem göçmen kaynağı hem de Avrupa'ya ulaşmak isteyen diğer Afrikalı göçmenler için bir geçiş noktası konumunda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 16:32
  1. Tunus Ulusal Muhafızları Birliği
  2. Ulusal Muhafız Birliği Sözcüsü Houssameddine Jbabli
  3. Akdeniz
  4. Sfax şehri
  5. Tunus Sahil Güvenlik
  6. güvenlik görevlisi
  7. Afrikalı göçmenler

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