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Akdağ: CHP karşı çıkma üzerine bina edilen bir partidir

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Yalova’ya gitti.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:19
Akdağ: CHP karşı çıkma üzerine bina edilen bir partidir

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Yalova’ya geldi. Akdağ, “CHP karşı çıkma geleneği üzerine bina edilmiş bir parti” dedi.

 

Akdağ Yalova ziyaretine valilikten başladı. Valiliğe gelişinde Yalova Valisi Muammer Erol tarafından karşılanan Akdağ ardından valiliğin anı defterini imzaladı. Vali Erol’un kendisine ziyaretin anısına çini fincan takımı hediye ettiği Akdağ bir süre il hakkında bilgiler aldı. CHP’nin politikasını eleştiren Akdağ, “ CHP karşı çıkma geleneği üzerine bina edilmiş bir parti. Köprü yaparsın karşı çıkarlar. Otoyol yaparsın karşı çıkarlar. Şehir Hastanesi yaparsın karşı çıkarlar. Hastaneleri birleştirirsin. İşçinin memurun hastanesi neden ayrı olsun vatandaşlar aynı hastanelerden faydalansın dersin karşı çıkarlar. Aile hekimliği oluşturursun hekimi vatandaşın ayağına getirirsin bunlar karşı çıkarlar. Vatandaş da bunu bildiği için bu partiye yol vermiyor” dedi.

 

Cumhur İttifakının temellerinin 15 Temmuz gecesi atıldığını da dile getiren Akdağ, “Bu seçimlerde bir kere daha Cumhur ittifakı büyük bir başarı yakalayacak. MHP ve AK Parti arasında oluşturulan ittifak ortak değerler üzerine kurulmuş bir ittifaktır. Bu ittifakın temelleri 15 Temmuz gecesi atıldı. Oysa CHP ve İYİ Parti’nin yanına HDP’yi ve SP’yi eklediğiniz zaman ortak bir idealleri yok. Yalnız bir idealleri var. O da Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Cumhur ittifakını zayıflatmak. Zayıflatmak üzerine siyasi bir vizyon kurulabilir mi” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:19
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