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Akdağ, Cezayir'li heyeti kabul etti

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Dışişleri, İşbirliği ve Göç Komisyonu Başkanı Abdülhamid Si Afif ve beraberindeki heyeti kabul etti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:39
Akdağ, Cezayir'li heyeti kabul etti

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çankaya Köşkü'ndeki kabulde yaptığı konuşmada, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Dışişleri, İşbirliği ve Göç Komisyonu Başkanı Abdülhamid Si Afif ve beraberindeki heyeti Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Cezayir halkının Türkiye'nin çok yakın kardeşleri olduğunu ifade etti.

Cezayir gibi Türkiye'nin de terör nedeniyle çok acı tecrübeler yaşadığını ve son zamanlarda milletçe bu acının üstesinden gelindiğini vurgulayan Akdağ, "Her ne kadar bu alt ettiğimiz terör örgütü, isminin yanına başka isimler ekleyerek hemen yanı başımızda, Suriye'de faaliyetlerine devam ediyor, bu hususta maalesef ABD'den de silahlanma, eğitim konusunda destek alıyorsa da Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü bunları alt etmeye yetiyor." diye konuştu.

Recep Akdağ, Türkiye-Cezayir ilişkilerine de değinerek, ülkeler arasındaki ilişkinin gelecek günlerde daha da güçlendirileceğini belirtti.

Ulusal Halk Meclisi Dışişleri, İşbirliği ve Göç Komisyonu Başkanı Afif, Cezayir'in genç bir demokrasiye sahip olduğuna işaret ederek, çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Cezayir'in çok sarsıntılı bir terör döneminden geçtiğini, bunun halk dokusuna ve ekonomiye ciddi zarar verdiğini anlatan Afif, ülkelerindeki terör saldırılarında yanlarında duran Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye-Cezayir arasında önemli iş birliklerinin bulunduğunu bildiren Afif, "İki ülke arasındaki ilişkiler çok iyi noktada. Ülkelerimiz arasındaki dostluk, siyasi ve ekonomik bağlamda birbiriyle iç içedir. Şu anda 3 milyar 900 milyonluk bir seviyede karşılıklı ticaretimiz var. Hedefimiz, yakın zaman bir içerisinde bunun 5 milyar dolara ulaşmasıdır. Ta ki orta vadede 10 milyar dolara ulaşalım." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 17:39
  1. Recep Akdağ
  2. Çankaya Köşkü
  3. Cezayir
  4. Abdülhamid Si Afif
  5. Türkiye-Cezayir ilişkileri

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