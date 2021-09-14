Akciğeri pırıl pırıl yapıyor! İşte o 6 besin

Akciğer detoksu son zamanlarda en çok araştırılan konulardan biri. Rahat bir solunum için ciğerleri temizlemek şart. Akciğer temizliği özellikle sigara tiryakilerine ve sigara dumanına maruz kalanlar için gerekiyor. Peki akciğerler nasıl temizlenir? İşte akciğerlerinizi pırıl pırıl yapan 6 besin...

Üzüm çekirdeği içeriğindeki resveratrol maddesi serbest radikallerle savaşarak ciğerleri korur.

Zencefil – Zerdeçal: Anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) etki gösteren bu baharatlar toksinleri solunum sisteminden uzaklaştırmaya ve ciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Sarımsak: Doğal bir antibiyotik olan sarımsak akciğerlerin tam kapasite ile çalışmasını sağlar ve içeriğindeki pek çok antioksidan madde sayesinde akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösterir.

Kekik: İçerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltahabına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler.

Siyah havuç: Öksürüğe iyi gelerek balgam söktürücü rol oynar. İçerisindeki vitamin- mineraller sayesinde güçlü antioksidanlardandır ve akciğer kanseri riskini azaltır.

Üzüm çekirdeği: İçeriğindeki resveratrol maddesi serbest radikallerle savaşarak ciğerleri korur. Özellikle kanser karşıtı olarak görev alır. Üzüm, çekirdeğini çiğneyerek tüketilmelidir.

Kereviz: Kansorejen maddelerin oluşmasına, akciğerlerde oluşabilecek hastalıklara ve nitrozaminlere karşı koruyucu etki sağlar. Özellikle akciğer kanserine karşı koruyucu etki sağlar.