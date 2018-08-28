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Akciğer kanseri adamı oğluyla birlikte darp ettiler!

Ankara Keçiören'de akciğer kanseri hastası Zafer Türkyılmaz, dün akşam oğluyla alışveriş için gittiği market çıkışında servis aracında darp edildi. İ

28 Ağustos 2018 Salı 15:34
Akciğer kanseri adamı oğluyla birlikte darp ettiler!

Ankara'da akciğer kanseri hastası Zafer Türkyılmaz, oğluyla birlikte gittiği market çıkışında darp edildi.

Olay sırasında evde yemek yaptığını ifade eden Yeter Türkyılmaz, eşinin ve oğlunun alışveriş yapmak için markete gittiğini belirterek, "Servise bindiklerinde bir adam 'sen benim eşime bakıyorsun' diyerek eşimi servisten indirmiş ve dövmüş. Darp etmiş, eşimin her tarafı yara içinde, marketin önünde iki saate yakın beklemiş ama hiç kimse müdahale etmemiş. Oğlum beni telefonla aradı, öylelikle geldim marketin önüne. Benim eşim zaten rahatsız akciğer kanseri, onu orada o şekilde saatlerce bekletmişler. Ambulansı arıyorum ambulans gelmiyor, polisi arıyorum polis gelmiyor. Benden önce oğlum da hem eşimin telefonundan hem de kendi telefonundan aramış. Ambulansın söylediği şey 'önce polisin müdahale etmesi lazım, orayı güvenlik çemberine alması lazım ondan sonra bizim gelmemiz lazım', polisin de söylediği şey 'biz gelemeyiz önce ambulansın gelip yaralıya müdahale etmesi lazım' diye bizi iki saat orada beklettiler. İki saate yakın gelmediler" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 15:34
  1. Ankara
  2. Keçiören
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