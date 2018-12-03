Akçansa'dan gençlere iş fırsatı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding’in yapı malzemeleri şirketi Akçansa’nın, yeni mezun gençleri bünyesine katmak için başlattığı "Geleceği Birlikte Şekillendirelim" işe alım programı sonuçlandı.



Yaklaşık 5 bin kişinin başvurduğu işe alım programında seçilen 12 genç, Akçansa’da profesyonel iş yaşamına adım attı.

"Geleceği Birlikte Şekillendirelim" programıyla şirkette görev almaya hak kazanan gençler, Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenen programla şirket yöneticilerinden bilgi aldı.







- "Bu programın Akçansa’nın geleceği olduğuna inanıyorum"





Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Akçansa’nın dijitale yatırım yaptığını belirterek, "Eski köye yeni adet getirecek, Akçansa’yı Türkiye yapı malzemeleri sektörünün kalıcı liderliğine götürecek, vizyon sahibi ve yetkinlikleri çok üst düzeyde olan genç arkadaşlarımızı şirketimiz bünyesine kattık. 2004 yılında aynı programla Akçansa ailesine katılmıştım ve aradan geçen süre zarfında şirketin genel müdürlüğüne kadar yükseldim. Bu kapsamda bu programın Akçansa’nın geleceği olduğuna inanıyor ve büyük önem veriyorum." şeklinde konuştu.







- "Sektörün geleceğine yön verecek gençlere güveniyoruz"







Akçansa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Berrin Yılmaz da Akçansa’nın insan kaynaklarında pozitif deneyim, liderlik gelişimi ve yetenekleri geliştirme konusuna önem verdiğini ifade etti.



Sektörün geleceğine yön verecek "Geleceği Birlikte Şekillendirelim" programıyla Akçansa’da çalışmaya hak kazanan gençlere güvendiklerini belirten Yılmaz, "İşe alım programını 2 ay içerisinde hızla tamamladık. Programa başvuranlar arasından seçilenler, Akçansa içerisinde kendini en iyi şekilde ifade edebileceği iş alanını bulmayı sağlayacak rotasyon programı kapsamında Akçansa'nın insan kaynaklarından işletmelere, satıştan finansa Akçansa’nın tüm departmanlarında 6 ay süreyle çalışacak." diye konuştu.





- "Bugün işe girenlerin kariyeri çok açık"







Berrin Yılmaz, başvuruda bulunan adayların; öz geçmişleri, gönüllü çalışmaları, iş hayatındaki hedefleri incelenerek detaylı bir mülakat sürecine alındığını, bu sürecin sonunda Akçansa üst yönetim ekibiyle tanışarak projelerini sunan genç yeteneklerin, son değerlendirmeye alındığını ve bunun sonunda işe alımların tamamlandığını bildirdi.

Başvuru yapan 5 bin adaydan 12 kişinin kurumda çalışmaya hak kazandığını anlatan Yılmaz, kabul edilen 12 kişinin 9’unun kadın olduğunu kaydetti.



"Geleceği Birlikte Şekillendirelim" programının 14 yıl önce başladığını hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu:



"Güzel bir örnek var aslında... Bundan 14 yıl önce genel müdürümüz Umut Zenar, 1 Aralık 2004’te Geleceği Birlikte Şekillendirelim programıyla işe girmiş. Kendisi yıllar boyunca da rotasyonlar ve farklı görevlerle kariyerini zenginleştirerek genel müdürlük pozisyonuna ulaşmış durumda. O nedenle bugün işe girenlerin kariyeri çok açık diyebiliriz."





- Akçansa Evreni’yle sanal gerçeklik deneyimi





Akçansa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz, adayların, oryantasyon sürecini sektörde bir ilk olan sanal gerçeklik (VR) teknolojisi ile özel dizayn edilmiş "Akçansa Evreni"nde yaşadığını ifade ederek, "Gençler, Akçansa Evreni’nde sanal gerçeklik gözlüğünü takarak şirket içindeki departmanları gezdi ve kafasındaki tüm sorulara cevaplar buldu." dedi.









- Akçansa







Temelleri 1967 ve 1974 yıllarında Akçimento ve Çanakkale Çimento ile atılan ve 1996 yılında söz konusu 2 şirketin birleşmesi sonucu Türkiye’nin en büyük çimento üreticisi konumuna gelen Akçansa, Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürüyor.



Çimento ve hazır beton üretiminde Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde faaliyet gösteren Akçansa, iştiraki olan Betonsa şirketi ile 1998 yılında birleşti. Birleşme sonucu Akçansa, Marmara ve Ege bölgelerine yayılmış 40’a yakın hazır beton tesisinde "Betonsa" markasıyla hizmet veriyor.



Akçansa, dünya kalite standartlarına uygun ürünleri, kimliği, üstün hizmet anlayışı ve yüksek teknoloji donanımlı tesisleriyle Türkiye’nin çimento ihtiyacının yüzde 10’unu, toplam çimento ve klinker ihracatının ise yüzde 12,5’ini karşılıyor.



Modern limancılık anlayışıyla hareket eden "Akçansa Port" markası ile genel kargo, dökme yük, proje yükü, uluslararası ve dahili Ro-Ro, depolama, ardiye, konteyner operasyonları, CFS, dökme sıvı yük hizmetlerinin yanı sıra "butik hizmet” anlayışına sahip limanlarından üçüncü şahıslar da hizmet alabiliyor.



