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Aktüel Akçakoca'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin isimleri anıtta yaşatılacak
Aktüel

Akçakoca'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin isimleri anıtta yaşatılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-11 13:24:47 -
Akçakoca'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin isimleri anıtta yaşatılacak

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 17 ve 18 Temmuz 2019'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 7 kişi için yaptırılan "18 Temmuz Akçakoca Esmahanım Sel Felaketi Anıtı" düzenlenen törenle açıldı.

Akçakoca Belediyesi tarafından sel felaketinde hayatını kaybedenlerin unutulmaması için 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'na yaptırılan anıtın açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Kaymakam Yasin Öztürk, sel felaketinin ardından devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Hızlı bir şekilde yaraların sarılmaya çalışıldığını kaydeden Öztürk, "Hasar gören köylerimizin yollarını, içme sularını ve birçok eksikliğini gidermiş olsak da kaybettiğimiz canların yerine yenisini koyamıyoruz. Onları unutmadığımızın bilinmesi adına hep birlikte bugün anıtın açılışını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ise ilçenin büyük bir sel felaketi yaşadığına değinerek, "Allah bir daha bu tarz sel felaketlerini veya doğal afetleri milletimizin ve tüm insanlığın başına getirmesin. Yaşanan sel felaketinde Akçakocalı evlatlarımızı ve kardeşlerimizi kaybettik. Kaybettiğimiz canların acısını içimizde saklayacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazıldığı anıtın açılışı yapıldı.

Programa, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sel felaketinden hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

- Olay

Bölgede geçen yıl kuvvetli sağanağın ardından Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde, Melen Çayı'nın taşması nedeniyle sel ve heyelan meydana gelmişti.

İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, Cengiz (53), eşi Fatma (42) ve çocukları Kağan Töngel (3) ile Nilgün (39) ve kızları Funda (9), ikizler Sanem ve İlayda Sinem Kaplan'ın (7) cesetlerine ulaşılmıştı.

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