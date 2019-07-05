Akçakoca’da bir ilk gerçekleştiriliyor Akçakoca Belediyesi ve Akçakoca Sanat Akademisi Derneğiiş birliği ile sanat ve sanatçının çağdaş çizgide sanatseverlerle buluşacağı, bölgesinde ilk defa gerçekleşecek olan 1.

Akçakoca Belediyesi ve Akçakoca Sanat Akademisi Derneğiiş birliği ile sanat ve sanatçının çağdaş çizgide sanatseverlerle buluşacağı, bölgesinde ilk defa gerçekleşecek olan 1. Akçakoca Tiyatro Festivali 19-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İstanbul, Bolu ve Ankara’dan özel tiyatroların dram, komedi, romantik komedi ve çocuk oyunu gösterimleri 3 akşam 19.30’da Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı amfi tiyatro alanında sanatseverlerle buluşacak.

Başkan Okan Yanmaz, “Sanatın; edebiyatı, müziği, tiyatroyu, sanatçıyı sanatseverlerle buluşturarak keyifli bir sanat iklimini oluşturacağı 1. Akçakoca Tiyatro Festivalinde siz değerli tiyatro ve müzik severleri bekliyoruz. Tiyatro bağımsızlık yapar ana başlığında gerçekleşecek 1. Akçakoca Tiyatro Festivali 19 - 21 Temmuz tarihleri arasında ilçemizde gerçekleştirilecek” dedi.

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