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Aktüel

Akçakoca’da berber ve kuaförlere koruyucu kitler dağıtıldı

Korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılacağının duyurulmasının ardından Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma Birimi harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 19:14:00 -
Akçakoca’da berber ve kuaförlere koruyucu kitler dağıtıldı

Korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılacağının duyurulmasının ardından Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma Birimi harekete geçti. Hafta sonu yaptırılan dezenfeksiyon ilaçlamasının ardından berber, kuaför ve güzellik salonları ziyaret edildi.


Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz, berber, kuaför ve güzellik salonlarını gezerek yüz koruyucu maske ve el dezenfektanı dağıtımı yaptı. Aynı zamanda maskesi olmayan vatandaşlara da maske takdim etti. Korona virüs salgını nedeniyle çok zorlu süreçlerden geçildiğini belirten Yanmaz, “Hayırlısıyla uzun zamandır mesai yapamayan berber, kuaför ve güzellik salonlarımız bugün itibariyle faaliyete geçti. Bizde berber, kuaför ve güzellik salonlarımızı ziyaret ederek çalışanlara yüz koruyucu maske, el dezenfektanı dağıttık. Kendilerine bol kazançlı günler diliyorum” ifadelerinde bulundu.

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