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Aktüel

Akçakoca’da antrenmanlar sahilde yapılıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan lisanslı sporcular sosyal mesafe kurallarına uyarak sahilde ve denizde antrenman yapmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:09:51 -
Akçakoca’da antrenmanlar sahilde yapılıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan lisanslı sporcular sosyal mesafe kurallarına uyarak sahilde ve denizde antrenman yapmaya başladı.


Korona virüs salgını nedeni ile bir süredir antrenman yapamayan Düzce Akçakoca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan lisanslı sporcular antrenmanlara başladı. Judo, basketbol ve tenis branşlarında lisanslı olan genç sporcular, pandemi döneminin antrenman eksiğini deniz kıyısında yaptıkları çifte antrenmanlarla kapatmaya çalışıyor. 1 Haziran’dan itibaren plajlarda idman yapmaya başlayan gençlerin azimli oldukları dikkatlerden kaçmazken, gençlerin spor ve eğlenceyi bir arada yaşayarak spor yaptıkları gözlemlendi.

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