Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Başaran'dan fındık üreticisine uyarı:

DÜZCE (AA) - Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Levent Şahin Başaran, fındıkta hasadın başlamasıyla birlikte fındık zararlılarından Amerikan beyaz kelebeğinde ikinci dalganın görülmesini beklediklerini belirterek, üreticileri gerekli müdahaleyi yapmaları yönünde uyardı.

Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık üreticisinin hasat için gün saydığını söyledi.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde üretilen fındığın kalitesi nedeniyle ilgi gördüğünü belirten Başaran, "Kaliteli ürün elde etmek için mahsulle yakından ilgilenilmesi gerekir. Hastalıklarla mücadelede geç kalınmaması gerekir. Özellikle külleme ve Amerikan beyaz kelebeğine dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

Amerikan beyaz kelebeğinde hasada başlandığında ikinci bir dalga yaşanabileceğini ifade eden Başaran, şöyle konuştu:

"Ziraat odamızın, Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte yapmış olduğu Amerikan beyaz kelebeği ile ilgili örnek bir çalışma var. Fındık hasadının başlamasıyla birlikte Amerikan beyaz kelebeğinde ikinci dalgayı göreceğiz diye düşünüyoruz. Bununla ilgili üreticilerimizin dikkatli olmalarını ve gerekli müdahaleyi yapmalarını bekliyoruz. Türkiye fındık üretiminde bir marka ve dünya ihtiyacının çok büyük bir bölümünü karşılıyor."



