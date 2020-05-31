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Aktüel

Akçakoca Yığılca ilçelerinin giriş çıkış sınırlandırması kaldırıldı

Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 20:27:17 -
Akçakoca Yığılca ilçelerinin giriş çıkış sınırlandırması kaldırıldı

Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları açıkladı. Buna göre 10 Nisanda kapatılan Akçakoca ile 16 Nisanda kapatılan Yığılca ilçe giriş çıkışları açıldı. Ayrıca, Akçakoca sahil bandında yürüyüş yolunda ki yasakta kaldırıldı.


Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplanarak yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre 10 Nisan’da kapatılan Akçakoca ilçe sınırlarının karayolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya giriş çıkışlarına açılması kararlaştırıldı. Akçakoca’da sahil bandında kapalı tutulan yürüyüş yolu da sosyal mesafe kurallarına uyularak açılması kararlaştırıldı. Alınan bir diğer kararda ise 16 Nisan’da kapatılan Yığılca ilçe giriş çıkışları da 1 Haziran’dan itibaren açılacak.

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