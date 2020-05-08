Akçakoca Emniyetinden kumar baskını

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynanan bir eve düzenlenen baskında 9 kişiye 33 bin lira cezai işlem uygulandı.

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Osmaniye Mahallesi’ndeki bir evde gece kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ev çevresinde bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında evin bir odasının kumarhaneye çevrildiği tespit eden ekipler, odada bulunan 9 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Yasak olduğu halde kumar oynatmak için yer teminin etmesi nedeniyle ev sahihi hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, kumar oynayan şahıslara sosyal mesafe kuralına ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 sayılı Hıfzıssıhha kanunun 282. maddesine istinaden toplam 33 bin TL idari işlem yapıldı. Evde yapılan aramalarda ele geçirilenlere el konuldu.