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Akçakoca Belediyesinden köylere içme suyu desteği

Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri,18 Temmuz sel felaketi sonrası yaşanan heyelanlar nedeni ile alt yapısı bozulan civar köylere günaşırı su servisi yapıyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:11
Akçakoca Belediyesinden köylere içme suyu desteği

Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri,18 Temmuz sel felaketi sonrası yaşanan heyelanlar nedeni ile alt yapısı bozulan civar köylere günaşırı su servisi yapıyor.


Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ihtiyacı olan çevre köylere içme suyu götürüyor. Akçakoca Belediyesi, 18 Temmuz’da yaşanan sel felaketi sonrası içme suyu yetersiz olan ya da içme suyu hatlarında meydana gelen tahribat sebebiyle susuz kalan köylere içme ve kullanma suyu sağlıyor. Akçakoca İtfaiyesinin araçları ile köylere ulaştırılan su, probleminin çözümüne bir nebze de olsa katkı sağlıyor.


İtfaiye Müdürlüğü, içme suyu yetersiz olan köylere alt yapıları tamamlanana kadar gün aşırı su taşımaya devam edeceklerinin de altını çizdiler.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:11
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