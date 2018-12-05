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Akçakale'de DAEŞ şüphelisi tutuklandı

Şanlıurfa Akçakale'de yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçerken yakalanan DAEŞ terör örgütü üyesi şahıs tutuklandı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:26
Akçakale'de DAEŞ şüphelisi tutuklandı

Şanlıyrfa'nın Akçakale ilçesinde, jandarma tarafından terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu H.F.E. (18), tutuklandı.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DAEŞ üyesi bir kişinin yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçtiği istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Akçakale kırsalında Suriye uyruklu H.F.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan ve sorgusunda terör örgütü DAEŞ üyesi olduğunu itiraf eden H.F.E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:26
  1. Şanlıurfa
  2. Akçakale
  3. DAEŞ militanı
  4. DAEŞ şüphelisi tutuklandı
  5. Terörle Mücadele

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