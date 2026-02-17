  • İSTANBUL
Aktüel Akçakale’de Arazi Kavgası: 2’si Kadın 10 Yaralı
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 grup arasında çıkan silahlı, taşlı kavgada 2'si kadın 10 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Dormalı Mahallesi’nde, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Öğle saatlerinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı bir çatışmaya dönüştü.

 

Kavgada 2’si kadın olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri kavgayı güçlükle kontrol altına alırken, yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

 

Mahallede jandarmanın güvenlik önlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

