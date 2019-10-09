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Akçakale nerede? Akçakale’nin haritadaki yeri

Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte sınırın sıfır noktasında bulunan Akçakale’de okullar tatil edildi. On binlerce vatandaş Akçakale ilçesi hakkında yoğun araştırmalara başladı. Peki, Akçakale nerede? Haritadaki yeri nerededir? İşte Akçakale’nin haritadaki yeri...

09 Ekim 2019 Çarşamba 20:13
Akçakale nerede? Akçakale’nin haritadaki yeri

Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte sınırın sıfır noktasında bulunan Akçakale’de okullar tatil edildi. On binlerce vatandaş Akçakale ilçesi hakkında yoğun araştırmalara başladı. Peki, Akçakale nerede? Haritadaki yeri nerededir? İşte Akçakale’nin haritadaki yeri...

Akçakale nerede?

Akçakale, Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir. M.Ö.II. asır ortalarında Asur hakimiyetinde olan ilçe; M.Ö. 610'da Med ve Persler'in eline geçmiştir.

Büyük İskender'in M.Ö. 331 yılındaki Asya Seferi'nde Makedonya Krallığına katılmış ve İslam dönemine kadar sırayla Seleukoslar, Edessa (Osrhoene) Krallığı, Roma, Bizans ve Sasaniler arasında el değiştirmiştir. Akçakale 640 yılında Şam ordusunun 661 yılında Emevîler'in eline geçti.

750 yılında Emevîler'in ortadan kaldırılması üzerine Abbasi hakimiyetine geçen yöre 1087'de Selçuklular tarafından feth edilmiştir.

1144 yılında Urfa'nın Zengiler tarafından fethedilmesi ile Musul Atabeyliğine bağlanan bölge daha sonra Eyyubilerle Anadolu Selçukluları arasında paylaşılmıştır. 1244 yılında Tatarlar, 1260'da ise Moğollar tarafından tahrib edilen şehir Türkiye-Suriye sınırı çizilmeden önce Tel Ebyâd (Beyaz Tepe) olarak biliniyordu. 1921'de sınır tespitinden sonra Akçakale olarak tanındı ve 1946 yılında ilçe haline getirildi.

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 20:13
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