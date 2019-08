Akçaabat yeraltı çöp konteyneri sistemine geçecek

Akçaabat Belediyesi’nin daha temiz ve yaşanılabilir bir Akçaabat için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında şehrin belirlenen noktalarına yeraltı çöp konteyneri koyulacak.

Yeraltı çöp konteyneri ile birlikte Akçaabat’ta çöp sorununun çözülmesi hedeflenirken bu sayedehem görüntü hem de kullanım açısından vatandaşları oldukça memnun edeceği belirtildi.

Uygulama sayesinde özellikle yaz aylarında oluşan koku ve sivrisineklerin tamamen ortadan kaldırılması hedeflenirken Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yeraltı çöp konteyneri sayesinde sokak ve caddelerde kirliliğin önleneceğini söyledi. Başkan Ekim, “Belediye olarak her zaman daha yaşanılabilir, düzenli ve temiz bir çevre için çalışıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi vatandaşımızın ve ilçemizin yararına olacak her işin arkasındayız. Yeraltı çöp konteynerleri sayesinde sokak ve caddelerimizde kirlilik önlenecek hem de ilçemiz daha modern bir çöp toplama sistemine kavuşacak. En kısa zamanda ilçemizde belirlediğimiz noktalara konteynırları yerleştireceğiz. Tabi biz bu uygulamaları yaparken özellikle ilçemizin temizliği konusunda ve diğer işlerimizde vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. İlçemizihep birlikte daha yaşanabilir hale getireceğiz. Vatandaşlarımızın desteği ve özverisi olmazsa çalışmalarımızda başarılı olamayız. Biz temizleyeceğiz ardından vatandaşlarımız bu temizliği koruyacak. Vatandaşlarımız çevreye bilinçsizce sigara izmariti, ambalaj, kağıt gibi çöpler atmamalı. Aksine bunları atanları uyarmalı ve belediyemiz zabıtasına bildirmelidir. Herkes kendini birer gönüllü zabıta olarak düşünsün. Çevremizdeki olumsuz hareketlere, yasak davranışlara vatandaş olarak sizler de duyarsız kalmayın. Bu şehir hepimizin” ifadelerini kullandı.