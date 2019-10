Akçaabat köftesi nasıl yapılır? En iyi Akçaabat köftesi tarifi

7'den 77'ye köfteyi herkes sever. Her annenin bir klasik köfte tarifi olduğu gibi her kentinde kendine has bir köfte çeşidi vardır. Trabzon'un Akçaabat ilçesine özgü bir tarif ile karşınızdayız. İşte, en iyi Akçaabat köftesi tarifi…

Akçaabat köftesi nasıl yapılır?

Malzemeler:

500 gram dana kıyma

100 gram yağlı kuzu boşluk eti

4-5 diş sarımsak

1 su bardağı Trabzon ekmeği kırıntısı

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

İşin sırrı Trabzon ekmeğinde...

Trabzon ekmeğini rondodan geçirin ve bir su bardağı kırıntı elde edin.

Bir gece önceden bu ekmeği tepsiye yayın.

Ekmeklerin üzerine tülbent örtün ve kurumasını sağlayın.

Ertesi gün tüm malzemeleri en az 20 dakika yoğurun.

Hazırladığınız harcı bir saat kadar buzdolabında dinlendirin.

Ardından kıymaya yuvarlak bir şekil verin.

Az yağlı tavada köfteleri kızartın.

Aynı yağ içerisinde domates ve biber de kızartabilirsiniz.

Afiyet olsun.