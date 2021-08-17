Akça Hatun kimdir? Akça Hatun’u kim oynayacak?
Tarihi dizilere ilgi günden güne artıyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olan Sultan Alparslan dizisi yakında başlayacak. Dizinin takipçileri dizide Sultan Alparslan’ın eşi rolünde kimin oynayacağını merak etmekte. Peki, Akça Hatun kimdir? Akça Hatun’u kim oynayacak?
Uyanış Büyük Selçuklu’nun devam dizisi niteliğinde Sultan Alparslan’ın kahramanlıklarını işleyecek yeni bir tarihi dizi geliyor. Sultan Alparslan dizisinde Alparslan'ı Barış Arduç oynayacak. Sultan Alparslan'ın eşini ise Fahriye Evcen oynayacak. İşte merak edilen haberin detayı…
Akça Hatun kimdir? Akça Hatun’u kim oynayacak?
Uyanış Büyük Selçuklu’nun devam dizisi niteliğinde Sultan Alparslan’ın kahramanlıklarını işleyecek olan dizi TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Uyanış Büyük Selçuklu'nun kadrosuna dahil olan oyuncu Fahriye Evcen'in Sultan Alparslan’ın eşi rolünde oynayacağı öğrenildi.