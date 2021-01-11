İstanbulkart HES kodu yükle | Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatlarımıza HES kodu uygulaması da girdi. Pek çok alana girişte HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Toplu taşımada da HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Bu sebeple vatandaşlar HES kodunu İstanbulkart’a nasıl yükleyeceklerini araştırıyor. İstanbulkart HES kodu bayilerde mi yükleniyor?

Akbile HES kodu yükle | İstanbulkart HES kodu eşleştir

İstanbulkart HES kodu nerede eşleştiriliyor? | İstanbulkart’lara 15 Ocak’a kadar HES kodu yüklenmek zorunda. Bu tarihin ardından HES kodu eşleştirilmemiş kartlar ulaşımda kullanılmayacak. HES kodu eşleştirme işlemi online olarak yapılıyor. Bu işlem için bayilere gitmenize gerek yok. İstanbulkart web sitesi üzerinden işleminizi saniyeler içerisinde yapabilirsiniz.

İstanbulkart’a HES kodu yüklemek için öncelikle HES kodu oluşturmalısınız. HES kodu almak için HES uygulaması, e devlet ya da SMS’i tercih edebilirsiniz.

E DEVLET HES KODU OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Hes kodu oluşturduktan sonra İstanbulkart-kişiselleştirme ekranına giriş yapmanız gerekiyor. Burada isim, soyisim, cep telefonu, mail adresi, HES kodu bilgileri talep ediliyor. Bilgileri eksiksiz doldurup sözleşme metinlerini onayladıktan sonra kartlarınız güncellenmiş olacak.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ