Akbatı 8’inci yaşını Göksel ve Kolpa ile kutlayacak

Akbatı, 8’inci yaşını 7-8 Eylül tarihlerinde Akbatı Festival Park’ta gerçekleşecek Akbatı Festivali ile kutlayacak. İki güne yayılacak festival, gün boyu birbirinden eğlenceli aktiviteler, sokak lezzet stantları, söyleşiler, çocuk atölyeleri ile her yaştan misafir dopdolu keyifli bir hafta sonu geçirecek. Aynı zamanda müzik ve dans gösterilerinin de olacağı festivalde, sevilen şarkılarıyla Göksel ve Kolpa sahne alacak.

Bu yıl sekizinci yaş kutlamaları ile Akbatı, 7-8 Eylül tarihlerinde müzikten söyleşiye, resimden çocuk atölyelerine kadar yaz mevsimini güzel bir festivalle uğurlamaya hazırlanıyor. Akbatı’nın sekizinci yaşını kutlayacağı festival, sınırsız müzik ve dans gösterileriyle yediden yetmişe herkese unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak. Çocuklar için birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyelerin yer aldığı şölen tadındaki festival, keyifli söyleşiler ve imza günleri ile renklenecek. Ayrıca Gurme Yazar Ebru Erberdi’nin katkılarıyla hazırlanan kokoreçten, dönere, nohut-pilavdan, dondurmaya, söğüşten lokmaya kadar birbirinden enfes sokak lezzetleri stantları, tadı damaklarda bırakacak.

Dünden bugüne sevilen şarkılarıyla 7 Eylül Cumartesi günü pop müziğin sevilen sesi Göksel, 8 Eylül Pazar günü de müzik dünyasında özel bir yer edinen Kolpa konseri ile festival sona erecek.