Akbatı 8. Yaşını Göksel ve Kolpa ile kutlayacak

İSTANBUL(AA) - Bu yıl sekizinci yaş kutlamaları ile Akbatı, 7-8 Eylül tarihlerinde müzikten söyleşiye, resimden çocuk atölyelerine kadar yaz mevsimini güzel bir festivalle uğurlamaya hazırlanıyor.

Akbatı'dan yapılan açıklamaya göre, Akbatı’nın sekizinci yaşını kutlayacağı festival, sınırsız müzik ve dans gösterileriyle yediden yetmişe herkese unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak.

Çocuklar için birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyelerin yer aldığı şölen tadındaki festival, keyifli söyleşiler ve imza günleri ile renklenecek. Ayrıca Gurme Yazar Ebru Erberdi’nin katkılarıyla hazırlanan kokoreçten, dönere, nohut-pilavdan, dondurmaya, söğüşten lokmaya kadar birbirinden enfes sokak lezzetleri stantları, tadı damaklarda bırakacak.



Dünden bugüne sevilen şarkılarıyla 7 Eylül Cumartesi saat 21:00’de pop müziğin sevilen sesi Göksel, 8 Eylül Pazar akşamı saat 19.00’da ise müzik dünyasında özel bir yer edinen Kolpa konseri ile festival sona erecek.