Akbank mobil ve Akbank internet bankacılığı başta olmak üzere Akbank’ın hiç bir bankacılık işlemleri yapılamıyor. Akbank, müşterileri Akbank bankacılık işlemlerin yapılamaması üzerine “Akbank mobil düzeldi mi? Akbank mobil işlem yapılıyor mu? Akbank internet bankacılığı düzenledi mi?” soruları sorulmakta.

Akbank mobil kullanıcıları bu sabah saat 8'den beri bankanın söz konusu hizmetlerine erişemiyor. Kesintinin 'siber saldırı' kaynaklı olduğuna dair iddialar da sosyal medya üzerinden yayıldı.

Akbank müşterileri bu sabah Akbank'ın mobil bankacılık, internet bankacılığı sistemlerine erişemedi, Akbank ATM sistemlerinin hizmet kesintisiyle karşılaştı. Akbank'ın resmi Twitter hesabından ise yaşanan sıkıntıya ilişkin bir açıklama yayımlandı.

Akbank'tan yapılan açıklamada "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

Bugün sabah saatlerinde başlayan sorundan, Akbank'ın internet ve mobil bankacılık kanallarının yanı sıra ATM sistemleri de etkilendi. Akbank’ta sorun kısmi olarak devam ettiği öğrenildi.

Akbank mobil giriş