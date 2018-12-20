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Akbank Direkt'ten KOBİ'ler için yeni hizmet

Akbank Direkt üzerinden KOBİ'ler için hayata geçirdiği yeni hizmet "Google Benim İşletmem"e ücretsiz ve anında kaydolabilecek KOBİ'leri, tüketiciler Google aramalarında daha kolay bulabilecek- Akbank Direkt Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş:- ""Dijital teknolojideki gelişimi müşterilerimizin olduğu her platformda yanlarında olmak için bir fırsat olarak görüyoruz"

20 Aralık 2018 Perşembe 14:39
Akbank Direkt'ten KOBİ'ler için yeni hizmet

İSTANBUL (AA) - Akbank, KOBİ'lerin internet aramalarında kolayca bulunmasını sağlamak için Akbank Direkt üzerinden "Google Benim İşletmem" hizmetini hayata geçirdi.

Akbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bankanın Akbank Direkt üzerinden KOBİ'ler için hayata geçirdiği yeni hizmet "Google Benim İşletmem"e ücretsiz ve anında kaydolabilecek KOBİ'leri, tüketiciler Google aramalarında daha kolay bulabilecek.

Hizmeti kullanmak için Akbank Direkt'e giriş yaptıktan sonra "Başvurularım" menüsü altından "Google Benim İşletmem"i seçerek, adresi Google Haritalarda doğrulamak yeterli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Direkt Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, günümüzde tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını ve merak ettiklerini Google'da aradığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dolayısıyla günümüzde KOBİ'ler için bu aramalarda kolay erişilebilir olmak çok önemli. Tüketici bir restorana gidecekse, alışveriş yapmak için bir dükkan arıyorsa, kısacası herhangi bir şeye ihtiyaç duyduğunda Google'a soruyor. Bu nedenle de Google Benim İşletmem'e kayıtlı iş yerleri, listelemede yer alarak her zaman bir adım önde oluyor. KOBİ'ler bu uygulama sayesinde iş yeri bilgilerini, tüketicilerin görmeleri için istedikleri fotoğrafları, açılış kapanış saatlerini girebiliyor, müşterilerinin yorum yapabileceği bir alana sahip olabiliyor.

Ayrıca Akbank Direkt üzerinden ücretsiz, anında kaydolabilecekleri bu hizmet sayesinde Google'ın sunduğu ücretsiz web sitesi kurulum hizmetinden de faydalanabiliyorlar. Bizim de görevimiz her alanda olduğu gibi müşterilerimizin hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz sorusunun cevabını bulmak. Dolayısıyla biz de yeni hizmetimizi bu hedef doğrultusunda geliştirdik."

Yeni hizmetle, tüm KOBİ müşterilerinin Akbank Direkt'le bir işlemi, daha zahmetsiz ve anında çözebildiğini bildiren Ulutaş, kesintisiz yatırım yaptıkları dijital teknolojinin, müşteriler ile banka arasında özel bir iletişim köprüsü oluşturduğunu bildirdi.

Ulutaş, "Dijital teknolojideki gelişimi müşterilerimizin olduğu her platformda yanlarında olmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Akbank olarak modern hayat alışkanlıklarından ilham alarak, insan odaklı teknolojiler geliştiriyoruz ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm arıyoruz. Bu özelliklerimizle Türkiye'de bankacılık sektörünün dijital dönüşümüne liderlik etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 14:39
  1. Akbank
  2. Akbank Direkt

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