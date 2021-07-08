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Ekonomi Akbank çalışma saatleri değişti mi? Akbank şubeleri saat kaça kadar açık?
Ekonomi

Akbank çalışma saatleri değişti mi? Akbank şubeleri saat kaça kadar açık?

Akbank’ta meydana gelen sorun iki gün sonra sona erdi. Akbank'ta işlemler normale döndü. Akbank madur edilen müşterilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için Akbank çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Sistemsel sorun yaşayan Akbank şubeleri çalaşma saatleri de güncellendi. Akbank öğle arası çalışma saatleri de değişti, Akbank akşam çalışma saati de uzadı. Peki Akbank çalışma saatleri değişti mi? Akbank şubeleri saat kaça kadar açık? Akbank çalışma saatleri ne oldu? İşte Akbank mesai saatleri güncel çalışma saatleri.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 11:06:00 - 2021-07-08 11:22:13
Akbank çalışma saatleri değişti mi? Akbank şubeleri saat kaça kadar açık?

Akbank dijital bankacılık sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle banka müşterileri, 6 Temmuz sabah saatlerinden itibaren hiçbir bankacılık işlemini yapamamaya başladı. Bankadan yapılan açıklamalarda siber saldırının söz konusu olmadığı ifade edildi.

Akbank’ta sorun çözüldü mü?

Akbank'tan yapılan açıklamada, "İnternet ve mobilin de devreye girmesi ile birlikte tüm kanallarımız hizmete açıldı" denildi. İşlem kanallarının yakından izlendiği dile getirilen açıklamada, "Mağduriyet yaşayan müşterilerimizden ve paydaşlarımızdan bir kez daha özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Akbank, 6-7 Temmuz'da gerçekleşmesi gereken kredi kartı ve kredi ödemelerinin bugüne ertelendiğini, gecikme faizlerinin de iade edileceğini duyurdu. Banka, 12 Temmuz'a kadar diğer ATM'lerden yapılan işlemlerden alınan ücretlerin de geri yatırılacağını bildirdi.

Akbank çalışma saatleri kaç?

Akbank’ta sistemsel sorunların giderilemsi sonrası vatandaşlar Akbank çalışma saatlerinde değişiklik olup olmayacağını merak ediyordu. Akbank çalışma saatleri değişti. Akbank, şubelerinin 8-9 Temmuz'daki çalışma şartlarını değiştirdi. Akbank'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şubelerimiz, 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir."

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