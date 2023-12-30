Akaryakıtta zam var mı? Herkes soruya cevap arıyor! Petrol fiyatları: 3 il için benzin fiyatı ne kadar? Motorin fiyatlarında neler oldu?

Akaryakıt fiyatları için haftanın beşinci gününde herhangi bir indirim-zam var mı? 30 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? Mazot fiyatı ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları cephesindeki gelişmeleri etkileyen brent petrolde son durum ne? Ajanslar, acil kodu ile dünyaya servis ettiği haberinde petrolde yükseliş var deyip duyurdu: işte piyasadaki son gelişmeler ve güncel akaryakıt fiyatları…

PETROLDEKİ TALEP ETKİSİ AKARYAKITA YANSIDI MI?

Petrol fiyatları 80 dolar bandının altında seyrederken, araç sahipleri gözlerini akaryakıt fiyatları tarafına çevirdi. Arz ve talep durumunda yaşanacak değişim beklentileri ile dalgalanan petrol fiyatlarının benzin ve mazot fiyatı tarafına yansıması oldu mu? Yeni indirim-zam var mı? Bugünkü pompa fiyatları ne kadar?

PETROLDE SON DURUM NE?

Piyasalarda 77,48 dolardan işlem gören brent petrol, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlendiğine ilişkin veriler ile bugün güne yükselişle başladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 900 bin varil azaldığını açıkladı. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 600 bin varil geriledi.

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Petrol ve benzin stoklarındaki düşüş ülkede talebin güçlü seyrettiğine işaret ediyor.

Kızıldeniz'de artan bölgesel riskler nedeniyle oluşan uluslararası lojistik aksamaları da fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

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Yemen'deki Husilerin İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını açıklamasının ardından, aralarında İngiliz enerji şirketi bp'nin de bulunduğu birçok şirket güvenlik gerekçesiyle Kızıldeniz'deki seferlerini askıya almıştı.

Ancak bazı küresel nakliye firmalarının Kızıldeniz sevkiyatlarını yeniden başlatacaklarını duyurmaları ise bölgede devam eden çatışmaların gemi ticaretine yönelik etkilerinin kısıtlı olabileceği öngörülerini güçlendirdi.

MAZOT FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Mazot fiyatı için yeni bir indirim, zam haberi yok.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni bir indirim, zam haberi yok.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin ve mazot indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu? İşte o tablolar:

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 37,11 TL

Ankara 37,73 TL

İzmir 37,97 TL

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 34,50 TL

Ankara 35,17 TL

İzmir 35,35 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.