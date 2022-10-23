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Ekonomi Akaryakıtta zam bombardımanı! Araç sahipleri neye uğradığını şaşırdı
Ekonomi

Akaryakıtta zam bombardımanı! Araç sahipleri neye uğradığını şaşırdı

Yeni yıl araç sahipleri için kara bir yıl oldu. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası başlayan enerji krizi ve küresel gelişmeler akaryakıt piyasasını fena hale vurdu. Dünyanın birçok noktasındaki araç sahipleri adeta zam bombardımanına maruz kaldı. Sene başından bugüne kadar Türkiye'de benzin litre fiyatı yüzde 60, motorinin litre fiyatı ise yüzde 106 yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 15:44:00 -
Akaryakıtta zam bombardımanı! Araç sahipleri neye uğradığını şaşırdı

1 Ocak 2022'den bugüne kadar benzin litre fiyatı yüzde 60, motorinin litre fiyatı ise yüzde 106 arttı

Artan enflasyon ve art arda gelen zamlar nedeni ile vatandaş zor günler geçirirken bir darbe de akaryakıt fiyatlarından geldi.

Durum gazetesinden İlknur Yağumli'nin haberine göre Benzin ve motorin fiyatları 10 aylık dönemde tarihi rekor kırdı.

Merkez Bankası'nın 2021 yılı Eylül ayından itibaren faizleri peş peşe düşürmesiyle birlikte dolar kuru hareketlendi. Kur artışı geçen yılın sonunda akaryakıt fiyatlarına doğrudan zam olarak yansıdı. Depoyu doldurmanın maliyeti hızla arttı.

24 Şubat 2022 tarihinde patlak veren Rusya- Ukrayna Savaşı başta doğal gaz olmak üzere petrol ve petrol ürünlerinin fiyatının bir anda fırlamasına yol açtı. Dolar kurunun yarattığı olumsuz etkiye savaşın oluşturduğu maliyet eklendi. Bu gelişmeler üzerine 2022 yılında benzin ve motorine, zaman zaman gün aşırı olmak üzere yüksek tutarlı zamlar yapıldı.

1 Ocak 2022'de litresi 12 TL 99 kuruş olan benzinin fiyatı, yaklaşık yüzde 60'lık artışla 23 Ekim'de 20 TL 78'e kuruşa çıktı. 1 Ocak'ta litresi 12 TL 80 kuruş olan motorinin fiyatı da yüzde 106 artışla bugün 26 TL 44 kuruşa yükseldi.

Yıl başında benzin fiyatı motorinden 19 kuruş fazlaydı. Söz konusu zamların ardından motorinin litre fiyatı 5 TL 66 kuruşla benzine tarihi bir fark attı.

 

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