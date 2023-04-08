Akaryakıtta zam: Benzinden sonra gözler şimdi motorine döndü, yanıt geldi! Türkiye 8 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

Karar sonrası Artan fiyatlar ilk olarak benzin için zammı getirirken son dakika gelişmesi yaşandı. Pazartesi gece yarısı motorin fiyatları da zamlanacak. İşte İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt fiyatları ile il il güncel benzin-mazot fiyatı…

SON DAKİKA | Benzinden sonra sıra motorinde! 'En çok Türkiye etkilenecek' dedi: Akaryakıtta zam haberi:

OPEC+'in geçtiğimiz hafta sonu petrol için aldığı karar piyasaları adeta alt üst etti. Petrol piyasalarında şok etkisi yaratan karar ile Mayıs'tan itibaren yıl sonuna kadar günde 1,16 milyon varillik üretim kesintisine gidileceği duyuruldu. Bu gelişmeler ile fiyatlar yüzde 6 yükselirken, yurt içinde yükselişin ilk etkisi benzinde görüldü.

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR

OPEC+ üyelerinin kısıntıya gitme kararı ile benzin fiyatı için gelen zam (mazot) motorin fiyatlarına da sıçradı. Edinilen son dakika bilgisine göre Pazartesi gece yarısından itibaren motorin litre fiyatları 67 kuruş zamlanacak.

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İLK ZAM BENZİNDE

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle hafta içinde benzine 1,12 TL zam geldi. İstanbul’da ortalama 22,32 TL olan benzinin litre fiyatı, yapılan zamla 22,42 TL’ye yükseldi.

“EN ÇOK TÜRKİYE HİSSEDECEK”

Üretim kesintisi kararı ile petrol fiyatları neredeyse 85 dolar seviyesine sabitlenirken birçok kurum yeniden 100 dolar senaryolarını gündeme aldı. Özel yatırım bankası Raymond James’in genel müdürü Pavel Molchanov, 100 dolarlık petrolden en çok etkilenecek ülkeleri sıraladı. Uzman isim Arjantin, Türkiye, Güney Afrika ve Pakistan’ın 100 dolarlık petrolden en çok etkilenecek ekonomiler olduğunu dile getirdi.

MOTORİNDE 7 YILIN ZİRVESİ

Öte yandan bir başka gelişme ise Rusya tarafında yaşandı. Türkiye Mart ayında Rusya'dan 10 milyon varil motorin ithal etti. Böylelikle Rusya'dan yapılan motorin ithalatı yaklaşık 7 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Türkiye'ye yönelik motorin sevkiyatının yükselmesinde Avrupa Birliği'nin Şubat ayında Rus rafine petrol ürünlerine yönelik yaptırımları genişletmesi etkili oldu.

20 DOLARLIK FARK VAR AMA…

Rus petrol ürünleri Batı Avrupa piyasasına göre daha iskontolu olarak satılıyor. Rusya kaynaklı FOB Karadeniz fiyatlaması varil başına 89 dolar seviyesindeyken, Batı Akdeniz fiyatlaması ise 108 dolar seviyesinde. Arada yaklaşık 20 dolarlık fark olmasına rağmen, Türkiye'de yurt içi piyasalarda perakende fiyatlar Batı Akdeniz dikkate alınarak belirleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları merak ediliyor. Akaryakıt fiyatları, kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Güncel benzin ve motorin fiyatları, kamuoyu tarafından araştırılıyor. Peki, güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları ne kadar? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 8 Nisan 2023 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 22,42 TL

Motorin fiyatı: 20,42 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 22,42 TL

Motorin fiyatı: 20,48 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 22,83 TL

Motorin fiyatı: 20,82 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 22,81 TL

Motorin fiyatı: 20,90 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanır?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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