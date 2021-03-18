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Ekonomi Akaryakıtta yeni dönem! Anında indirim geldi
Ekonomi

Akaryakıtta yeni dönem! Anında indirim geldi

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıtta tavan fiyat kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, söz konusu kararla birlikte bazı illerde KDV dahil 35 ila 40 kuruş arasında indirim gerçekleştiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 14:07:00 -
Akaryakıtta yeni dönem! Anında indirim geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıtta tavan fiyat kararının ardından bazı illerde KDV dahil 35 ila 40 kuruş arasında indirim gerçekleştiğini bildirdi.

Tavan fiyat uygulamasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yılmaz, piyasanın serbestliğine halel getirecek hiçbir davranışa izin vermeyeceklerini vurguladı.

Yılmaz, bugün ortaya çıkan fiyatların akaryakıttaki "kar oyunlarının" boyutunu ve tavan fiyat kararının haklılığını ispat ettiğini ifade ederek, "Biz fiyatlarda ortalamada 17-20 kuruşluk indirim olacağını söylemiştik. Tavan fiyat kararımızın ardından bazı illerimizde KDV dahil 35 ila 40 kuruşluk indirimler oldu. Bu durum kararımızın ne kadar yerinde olduğunun da bir kanıtı. Ancak daha yolun başındayız. Vatandaşlarımız özellikle bu süreçte internet sayfamızda ilan ettiğimiz fiyatlara da bakarak istasyonlardaki fiyatlara biraz daha dikkat etsin. Seçimini de yapılan indirime göre yapsın. Kalite zaten her yerde aynı." diye konuştu.

"Ucuz yakıt vergi kaçakçılığına teşvik eder" iddialarına sert tepki

Ucuz bayilerden akaryakıt almanın fatura kaçakçılığını teşvik ettiği yönündeki iddialara sert tepki gösteren Yılmaz, şöyle devam etti:

"İki bayi arasında 5-10-20 kuruş fark var ve ucuz satan bütün bayiler vergi kaçırıyor ve devlet de buna göz yumuyor öyle mi? Bunu söyleyenlerin önce akaryakıt fiyatlarının nasıl oluştuğunu, maliyetlerdeki farklılıkların nasıl pompaya yansıtılabileceğini öğrenmesi gerekiyor. Toplu satışlarda ve otomasyon satışlarında indirim yapmak ne kadar doğalsa, pazarlık gücü olmayan istasyon müşterisine indirim yapmak da o kadar doğal. Şunu da ifade etmem gerekir. Eğer vergi kaçakçılığı yapan var ise bunun ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız da zaten gereğini yapmaktadır. Kamunun denetimi hassas ve süreklidir. Akaryakıt fiyatlarını belirleyen önemli maliyet unsurları bellidir. Yüksek kira maliyeti, intifa ya da hava parası gibi giderleri kimse bireysel istasyon müşterilerinden çıkarmamalıdır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, hangi bayii en uygun fiyata satıyorsa güvenle o bayiden yakıtını alsın."

"Davalar tavrımızı etkilemez"

Yılmaz, sektör temsilcileriyle istişareye önem verdiklerini ve tavan fiyat kararanının mahkemeye götürülmesinin bu konudaki tavırlarını etkilemeyeceğini vurguladı.

Daha önce de tavan fiyat kararı aldıklarında dava açanlar olduğunu aktaran Yılmaz, "Ama kurumumuz lehine sonuçlandı ve kesinleşti. Çünkü aldığımız kararlar doğru ve hukuka uygundu. Bugün de doğru ve hukuka uygun. EPDK’nin bu sene 20. kuruluş yıldönümü. 20 yıllık tecrübeye sahip bir kurum olarak adaletten, hakkaniyetten, tüketici odaklı duruşumuzdan taviz vermeyiz." dedi.

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