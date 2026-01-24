Akaryakıtta yeni artış: Zam salı günü yürürlükte
Brent petroldeki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin fiyatlarına yeni bir artışı beraberinde getirdi. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam yapılacak.
Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt ürünlerine zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 kuruş zam geliyor.
POMPA FİYATLARI ARTACAK
Söz konusu zam, pompa satış fiyatlarına da yansıyacak. Artışla birlikte benzin fiyatlarının şehir bazında yeniden güncellenmesi bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul – Avrupa Yakası
Benzin: 54,10 lira
Motorin: 57,34 lira
LPG: 29,29 lira
İstanbul – Anadolu Yakası
Benzin: 53,92 lira
Motorin: 57,16 lira
LPG: 28,69 lira
Ankara
Benzin: 55 lira
Motorin: 58,42 lira
LPG: 29,17 lira
İzmir
Benzin: 55,27 lira
Motorin: 58,69 lira
LPG: 29,09 lira