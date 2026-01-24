  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Akaryakıtta yeni artış: Zam salı günü yürürlükte

Brent petroldeki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin fiyatlarına yeni bir artışı beraberinde getirdi. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam yapılacak.

Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt ürünlerine zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 kuruş zam geliyor.

POMPA FİYATLARI ARTACAK

Söz konusu zam, pompa satış fiyatlarına da yansıyacak. Artışla birlikte benzin fiyatlarının şehir bazında yeniden güncellenmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul – Avrupa Yakası

Benzin: 54,10 lira

Motorin: 57,34 lira

LPG: 29,29 lira

İstanbul – Anadolu Yakası

Benzin: 53,92 lira

Motorin: 57,16 lira

LPG: 28,69 lira

Ankara

Benzin: 55 lira

Motorin: 58,42 lira

LPG: 29,17 lira

İzmir

Benzin: 55,27 lira

Motorin: 58,69 lira

LPG: 29,09 lira

