Akaryakıtta vergi kaçakları önlenmeli

10’larca milyar liralık vergi kaçağı akaryakıt firmalarını rahatsız ediyor. Bu firmalardan devamlı “Denetimlere önem verilerek, ilave tedbirler devreye sokularak usulsüzlük yapanlar belirlenmeli” çağrıları geliyor.

Akaryakıt dağıtım sektöründe Bluepet markasıyla faaliyet yürüten Ergaz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Abubekir Yağız, kayıt dışı eylemlerden yakınarak, “Şu anda vergi kaçakları ürkütücü boyutlarda. Ne yazık ki ortada mal yok ama fatura çok” dedi.

Vergi kaçakçılarının yakın markaja alınması gerektiğini belirten Yağız, “Hukuka uymayan ve devlet dolandıran şirketlerin adedi artıyor. Bunlara karşı derhal önlem alınmalı” ikazında bulundu.

KDV yüzde 1’e çekilsin

Kayıt dışılığın önüne geçildiği takdirde vergi gelirlerinin artacağını; ekonominin büyüyeceğini vurgulayan Yağız, “Bu anlamda atılacak en önemli adımlardan biri de KDV oranlarını yüzde 18’den yüzde 1’e çekmek ve ÖTV iadelerinin önünü açmaktır” ifadelerini kullandı.

Karekodun maaliyeti 100 milyon dolar

Öte yandan hükümetin terör eylemlerinde kullanıldığı için tüplere karekod getirme kararı alması tartışmalara neden oldu. Ağırlıklı olarak ev ve sanayi tüpleri satışı yapan Ergaz’ın Genel Müdürü Yağız, uygulamanın sektöre maliyetinin 100 milyon doları bulacağını dile getirdi.

Tüplerin terör örgütlerinin eline geçip geçmediğini takip etmek gibi bir yükümlülüklerinin bulunmadığını anlatan Yağız, “Bu görev emniyeti, jandarmayı, istihbaratı elinde bulunduran devletindir” diye konuştu.

2019 Nisan ayında yürürlüğe girecek karekod uygulamasının rafa kaldırılmasını talep eden Yağız, “Kararın sektöre ve devlet yararı olmayacağını her ortamda anlatıyoruz. Çekincelerimizi devlet büyüklerimizle de paylaşıyoruz. Yani sektörde 90 milyonu aşkın tüp var. Bunların takibi, kimlerde ve nerede olduğunun belirlenmesi hiç de kolay değil; büyük bir bütçe gerektiriyor” şeklinde konuştu.

738 ortaklı

1978’de hayat bulan Ergaz’ın toplam 738 ortağı var. Halka açık olan firma, Türkiye’nin ilk 500 büyük şirketinden biri konumunda.