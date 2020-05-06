Akaryakıtta ucuz dönem bitiyor

Buna bağlı olarak enerjide dışa bağımlı olan ülkemizde, mart başından düne kadar ağırlıklı olarak düşüş trendinde olan akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü ayarlamalar yapılmaya başlandı.

Benzinde 14 kez indirim

Küresel piyasalarda petrol krizinin başlamasıyla fiyatlar da hareketlenmeye başladı. Türkiye’de de akaryakıt fiyatları krizin baş gösterdiği 10 Mart’tan bu yana benzinin litre fiyatı 24 kez değişirken, motorinin litre fiyatı 12 kez değişti. Bu zaman zarfında benzinin litre fiyatına 14 kez indirim gelirken motorinin litre fiyatına 8 kez indirim geldi.

İbre yukarı doğru

10 Mart’tan bu yana litrede benzinde 1 lira 56 kuruş motorinde 1 lira 47 kuruşluk pompa fiyatlarında indirim olurken son dönemlerin dip fiyatları görüldü. Brend petroldeki yükselişe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında da ibre yukarıya dönmüş durumda.

Öte yandan, benzinin litre fiyatına dün de 5 kuruş zam geldi. Ankara’da ortalama 5,40 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,45 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 5,26 liradan 5,31 liraya, İzmir’de 5,43 liradan 5,48 liraya yükseldi.