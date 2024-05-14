Akaryakıtta tek fiyat dönemi yarın başlıyor! Araç sahipleri ile buluşuyor... İşte detay, ne olacak?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasına ilişkin Kurul kararı yürürlüğe giriyor. Bu kapsamda, 13 bin bayide yarın itibarıyla fiyatlar güncellenecek.

TEK FİYAT DÖNEMİ

EPDK'nin Kurul kararına göre, yarın itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.

Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.

FARKLILAŞTIRILMIŞ AKARYAKIT SATIŞINA DEVAM EDEBİLECEKLER

EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Açıklamada, tüketici nezdindeki belirsizliklerin önüne geçilmesinin, dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanmasının amaçlandığı karara ilişkin, "Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartlarıyla karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

{relation id:1852890 slug:'bayraktar-duyurdu-nahcivan-dogal-gazi-turkiye-uzerinden-teslim-edilecek-azerbaycan-ile-turkiye-arasinda-plan'}