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Ekonomi Akaryakıtta tek fiyat dönemi yarın başlıyor! Araç sahipleri ile buluşuyor... İşte detay, ne olacak?
Ekonomi

Akaryakıtta tek fiyat dönemi yarın başlıyor! Araç sahipleri ile buluşuyor... İşte detay, ne olacak?

Yeniakit Publisher
2024-05-14 17:35:00 - 2024-05-14 17:55:15
Akaryakıtta tek fiyat dönemi yarın başlıyor! Araç sahipleri ile buluşuyor... İşte detay, ne olacak?

Araç sürücülerini ilgilendiren gelişme, akaryakıtta yeni dönem yarın başlıyor. Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak. Geri sayım başlarken PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, "EPDK'nin bu kararı, akaryakıt istasyonlarının finansman maliyetlerini az da olsa düşürecek" değerlendirmesini yaptı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasına ilişkin Kurul kararı yürürlüğe giriyor. Bu kapsamda, 13 bin bayide yarın itibarıyla fiyatlar güncellenecek.

TEK FİYAT DÖNEMİ

EPDK'nin Kurul kararına göre, yarın itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.

Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.

FARKLILAŞTIRILMIŞ AKARYAKIT SATIŞINA DEVAM EDEBİLECEKLER

EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.
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Açıklamada, tüketici nezdindeki belirsizliklerin önüne geçilmesinin, dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanmasının amaçlandığı karara ilişkin, "Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartlarıyla karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

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