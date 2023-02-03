Akaryakıtta indirim rüzgarı! Benzin ve motorin fiyatları kaç TL olacak?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Bu gece gelen indirimin ardından akaryakıt fiyatları için bir indirim daha bekleniyor. Motorin fiyatları yarın bir kez daha değişecek. İşte il il akaryakıt pompa fiyatları ve haberin detayları...

BRENT PETROL YÜKSELİŞE GEÇTİ

Çarşamba günü 82,84 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrol varil fiyatı, dün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artarak 83,20 dolar oldu. Fiyatlardaki yükselişte, gerileyen dolar ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim politikasını koruma kararı etkili oluyor.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI ARDINDAN PETROL FİYATLARI ETKİLENDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklamaların ardından, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksinde yaşanan düşüş, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirdi. Bu durum alımların artmasına ve petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.

MOTORİN İNDİRİM HABERİ GELDİ

Motorin fiyatları için 3 Şubat Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 65 kuruşluk bir indirim geldi.

4 Şubat Cumartesi günü gece yarısından sonra motorin litre fiyatı için 68 kuruşluk bir daha indirim bekleniyor.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Yarın için de benzin fiyatları için herhangi bir indirim-zam beklenmiyor.

BENZİN VE MAZOT FİYATI NE KADAR OLDU?

Motorin fiyatları

İstanbul 21.82 TL

Ankara 22.11 TL

İzmir 22.15 TL

Benzin fiyatları

İstanbul 21.14 TL

Ankara 21.39 TL

İzmir 21.29 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.