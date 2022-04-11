Akaryakıtta indirim! Bu geceden itibaren...

Arabası olan milyonları yakından ilgilendiriyor. Uzun süredir akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar gündemdeydi. Ancak yeni gelen habere göre akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Yarından itibaren motorine 1 lira 4 kuruş indirim bekleniyor. 11 Nisan 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Pazartesi ve salı günleri arasında ise benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel fiyatlar

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.22 TL'den satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor. (NTV)