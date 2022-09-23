Akaryakıtta indirim beklentisi! Oradan güzel haber geldi

Brent petrol fiyatı 90 doların altına geriledi. Benzin ve motorin fiyatlarına indirim gelmesini bekliyor.

Küresel Merkez Bankaları art arda faiz arttırımına giderken petrol fiyatları ile ilgili de bir gelişme yaşandı.

Dün 92.78 dolara yükselen Brent ham petrolünün varil fiyatı piyasadaki işlemini 90.46 dolar seviyesinde tamamladı.

Bugün 10:33 itibariyle, Brent ham petrolünün varil fiyatı 89,42 dolar'dan yüzde 1 düşüşle kapandı. Aynı dakikalarda West Texas Style (WTI) ham petrolü varil başına 83.33 dolar'dan alıcı buldu.

Bugün 11.27 itibariyle ise brent petrol 88 dolara düştü.

Yaşanan bu düşüş akaryakıt fiyatlarına yönelik bir indirimin olup olmayacağı yönünde akıllarda soru işaretine neden olurken konu ile ilgili resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

Sektör temsilcilerinden yapılan açıklamaya göre ise akaryakıt fiyatlarına şuan için herhangi bir indirim yapılmayacağı tahmin ediliyor.