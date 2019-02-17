0553 313 94 23

"Akaryakıtta eşel mobil sistemi tekrar devreye alınmalı"

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş: - "Petrol fiyatları dünyada artış trendine girdi. Bunun sonucunda Türkiye'de akaryakıtta oluşan zam ihtiyacının ÖTV'den karşılanması enflasyonla mücadeleye olumlu katkı yapacaktır"

17 Şubat 2019 Pazar 11:35
"Akaryakıtta eşel mobil sistemi tekrar devreye alınmalı"

İSTANBUL (AA) - Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, petrol fiyatlarının dünyada artış trendine girdiğini belirterek, "Bunun sonucunda Türkiye'de akaryakıtta oluşan zam ihtiyacının ÖTV'den karşılanması enflasyonla mücadeleye olumlu katkı yapacaktır. Pazartesiden itibaren benzinde oluşan 27-30 kuruş, motorinde ise 10 kuruşluk zamların önüne geçmek için eşel mobil sisteminin bir an önce tekrar devreye alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Aktaş, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin işlenmiş akaryakıt ürünlerinde temel aldığı Akdeniz piyasasındaki fiyat artışının ülkemizde de zam baskısına neden olduğunu vurguladı.

Akdeniz piyasasındaki fiyat hareketlerinin bunu açıkça ortaya koyduğunu aktaran Aktaş, "11 Şubat’ta benzin fiyatları metreküp başına 525,25 iken, 15 Şubat'ta 566 dolara yükselmiştir. Motorinde ise fiyat 594 dolardan 624 dolara çıkmıştır." bilgisini paylaştı.

Aktaş, bazı dağıtıcılar ile istasyonların ürünü pahalıya aldığını, ancak tavsiye edilen fiyatlardan satmaya devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu durum, zaten artan maliyetler altında boğulan istasyonları iyice zor duruma düşürmektedir. Türkiye, benzeri bir durumla geçen nisan ayında da karşılaştı. O dönemde ekonomi yönetimi sosyal devlet anlayışıyla hareket ederek, halkı enflasyona ezdirmemek adına eşel mobil sistemini devreye aldı ve ihtiyaç duyulan zamlar ÖTV’den karşılandı. Petrol fiyatları şu anda dünyada artış trendine girdi. Bunun sonucunda Türkiye'de akaryakıtta oluşan zam ihtiyacının ÖTV'den karşılanması enflasyonla mücadeleye olumlu katkı yapacaktır. Pazartesiden itibaren benzinde oluşan 27-30 kuruş, motorinde ise 10 kuruşluk zamların önüne geçmek için eşel mobil sistemi bir an önce tekrar devreye alınmalı. Akaryakıtta zamların ÖTV’den karşılanmasını öngören eşel mobil sistemiyle ilgili Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararının son tarihi belirsiz olduğundan yeni bir karar gerekmeden bu sistemin yeniden uygulamaya alınabileceğine inanıyoruz."

Mayıs 2018'de başlayan akaryakıtta eşel mobil uygulaması, Ocak 2019'a kadar devam etmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:35
  1. akaryakıt
  2. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş
  3. eşel mobil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    1. Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi..
    2. Melikgazi Belediyesi BESK Sözünü Tuttu
    3. CHP lideri Kılıçdaroğlu İzmir’de
    4. Merkezefendi OBM’den farkındalık..
    5. Büyükşehirden yarıyıl etkinliği
    6. Liseli gencin projesiyle cinayetler..
    7. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    8. Suriye’de Batı’nın tuzağına düşmeyelim
    9. Bahtiyar seçim çalışmalarına ‘hal’..
    10. ROSATOM, ’Radyasyon Teknolojileri..
    11. Çocuklar için meyve sebzelerden "doğal..
    12. Midyat İlçe Jandarma Komutanı köy..
    13. Balık tezgahları boş kaldı
    14. Başkan Bakıcı projelerini açıkladı
    15. Donan barajdabuz kırıldı,paletli..
    16. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü..
    17. İran Pakistan'dan cevap bekliyor
    18. Iğdır’da metruk binalar incelendi
    19. Adem Ljajic pişman oldu: Yaptığım..
    20. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi pazartesi..
    21. Muş’ta 205 köy yolunun tamamı ulaşıma..
    22. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    23. Babaanne ile torun aynı okulda eğitim..
    24. "Müslüman kimliğin inşası camidedir"
    25. Şırnak, Biofach Gıda Fuarı’nda..
    26. Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR’ı..
    27. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    28. ’Spermin yok’ dediler, 11 yıl sonra..
    29. Güvenlik güçleri engelli çocuklarla..
    30. Arin'in "öykü"sü lösemili çocuklara..
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi