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Akaryakıtta çifte indirim

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 34 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 18 kuruş indirim yapılacak

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:30
Akaryakıtta çifte indirim

ANKARA (AA) - Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 34 kuruş, benzinde ise 18 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,35 liradan 6,01 liraya, İzmir'de 6,43 liradan 6,09 liraya inecek.

Ankara'da ve İzmir'de ortalama 6,77 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,59 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,70 liradan 6,52 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:30
  1. benzin
  2. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)
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