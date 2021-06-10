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Akaryakıt’a zam! Motorine 13 kuruş…
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Ekonomi Akaryakıt’a zam! Motorine 13 kuruş…
Ekonomi

Akaryakıt’a zam! Motorine 13 kuruş…

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 13 kuruş zam geldi. Yeni zammın pompaya yansımayacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 15:31:00 -
Akaryakıt’a zam! Motorine 13 kuruş…

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası motorin fiyatlarına zam geldi.

Motorin fiyatları 13 kuruş artarken, eşel mobil sisteminden karşılandı. 

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 10/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 13 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

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