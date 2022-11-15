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Ekonomi Akaryakıta zam geliyor! Aman dikkat, depoları doldurun
Ekonomi

Akaryakıta zam geliyor! Aman dikkat, depoları doldurun

Akaryakıt ürünlerinden motorine gelen indirimin ardından benzin ve otogaza zam beklentisi oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 10:07:00 -
Akaryakıta zam geliyor! Aman dikkat, depoları doldurun

Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrasında akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim yalnızca motorin fiyatlarına yansırken, benzin ve otogazda yeni zam görüldü. Hem benzine hem otogaza bu gece yarısı itibariyle zam geliyor.

Uluslararası ürün fiyatları ve Dolar/TL kurunda yaşanan oynaklığın etkisiyle benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki zam yağmuru hız kesmeden devam ediyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 92,90 Dolar'dan işlem görürken bugünden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1.56 TL indirim geldi.

Ancak motorine indirime sevinirken kötü haber benzin ve otogazdan geldi. Petrol ve ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle bu gece akaryakıtta yeni zamlar bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, litre fiyatı bu gece benzinde 1 lira 31 kuruş zamlanacak.

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Yorumlar

Sukurler olsun

Benzin istasyonum var, 15 yildir hic bu seneki kadar kar elde etmemistim. Allah devletimize zeval vermesin

Tekin 41

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