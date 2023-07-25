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Araç sahipleri aman dikkat: Benzin ve motorin fiyatları! Akaryakıta bir zam daha geliyor, miktar belli oldu
Ekonomi Akaryakıta zam! Benzinin litresi 36 lirayı geçti
Ekonomi

Akaryakıta zam! Benzinin litresi 36 lirayı geçti

Yeniakit Publisher
2023-07-25 02:16:00 -
Akaryakıta zam! Benzinin litresi 36 lirayı geçti

Benzinin litre fiyatı, gece yarısı itibarıyla 2 lira arttı. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 5 kuruş, Ankara'da 36 lira 53 kuruş, İzmir'de ise 36 lira 63 kuruş oldu.

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz haftanın son günü motorine gelen 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından benzine bir zam daha geldi. KDV artışı, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle benzinin litresi bu gece yarısından itibaren 2 lira arttı.

Fiyat 36 lirayı aştı

İstanbul'da 36 lira 5 kuruş, Ankara'da 36 lira 53 kuruş, İzmir'de ise 36 lira 63 kuruş oldu.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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